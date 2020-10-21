Бдительная соседка позвонила в полицию: в Канске квартирный вор попался на месте преступления

Задержанного доставили в полицию Фото: ГУ МВД по краю

В Канске квартирного вора полицейские «взяли» прямо на месте преступления.

Около двух часов ночи в дежурную часть позвонила жительница частного сектора: «В доме напротив кто-то ходит, а хозяева ведь там не живут сейчас».

Туда сразу направили наряд ДПС. Полицейские удостоверились, что в дом на самом деле влез вор:

- Прибыли на место, увидели, что горит свет. В доме находился подозрительный мужчина. Он был задержан и передан для разбирательства в следственно-оперативную группу.

В помещении оказался 51-летний житель Канска, ранее он уже неоднократно был судим за различные преступления. Неделю назад освободился. Гостил у знакомых, где выпивал «за свободу». В этой компании он и узнал, что неподалеку есть дом, где хозяева не живут, а вещи все на месте. Решил поживиться. Но не подумал, что кому-то есть дело до чужого добра.

Как рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю, в отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 «Покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина задержан.

А вот бдительную соседку хотят наградить за то, что помогла предотвратить преступление.