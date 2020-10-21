В Красноярском крае двое мужчин могут получить реальный срок за осетров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае двое мужчин могут получить реальный срок за осетров. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано на рассмотрение в суд. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Осетры занесены в Красную книгу РФ, следовательно, лов этой рыбы запрещен круглый год, а нарушение запрета влечет за собой уголовную ответственность. Точно также наказание ждет и тех, кто хранит и реализует осетров. Но высокий спрос на черном рынке и жажда прибыли заставляет браконьеров нарушать закон.

В Дудинке сотрудники ФСБ по краю вышли на двух местных жителей, 36 и 45 лет. В феврале этого года первый приобрел 10 туш осетра и принес второму в гараж, в подсобку для хранения. Там их и взяли с поличным. На основании собранных материалов следком и завел уголовное дело по двум статьям – на незаконное приобретение и незаконное хранение ценных биологических ресурсов.