«К вечеру и это разберут»: красноярцы жалуются на нехватку противовирусных лекарств в аптеках

Красноярцы жалуются на отсутствие противовирусных лекарств в аптеках Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы жалуются, что из аптек пропали лекарства, которые прописывают для лечения COVID-19.

- Я врачу на приеме честно сказала, что у коллеги коронавирус нашли, - говорит красноярка Елена. – Меня на тест не отправили, сказали, что новое распоряжение брать только кому 65 и старше. Выписал мне «Арбидол». А его нигде нет! Муж все аптеки объездил, нет и все! И что сейчас делать, чем лечиться?

Больше всего жалоб на отсутствие противовирусных, таких как капли «Гриппферон», «Ингаверин» и «Арбидол».

- В аптеке спросила детский «Арбидол», - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск жительница Ленинского района Татьяна. – Дочка приболела. Дали в сиропе. Раньше в таблетках пили. А сейчас сказали, что повезло, что хоть такой есть. Взрослого вообще нигде нет! Спрашиваю: «Может, завезут?». Фармацевт хмыкнула и говорит: «К вечеру и это все разберут».

Отзывы о действии этого противовирусного препарата в сети неоднозначные. Кто-то пишет, что это «пустышка». Другие же пишут, что «очень сильно помогает».

В России «Арбидол» входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Он преподносится, как противовирусное средство с иммуномодулирующей активностью. Механизм действия заключается в препятствии слияния вируса с клетками слизистых оболочек верхних оболочек дыхательных путей.