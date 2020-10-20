ГИБДД предупреждает об ухудшении дорожных условий в Красноярском крае

Зима постепенно вступает в свои права Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что ухудшилась погода в районе 95-102 км автодороги Р-257 «Енисей». Там начался сильный снегопад, ситуация осложняется резкой сменой положительных и отрицательных температур!

На месте уже работает специализированная техника, наряды ДПС ориентированы на оказание помощи людям, оказавшимся на этом участке дороги.

Начало положено! Зима постепенно вступает в свои права и таких сообщений будет все больше. Инспекторы напоминают, что при смене погодных условий надо быть особенно внимательными, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию. Также пора укомплектовать свой автомобиль теплыми вещами на случай непогоды, брать с собой термос с горячим чаем и продуктовый паек на случай непредвиденного ухудшения погоды.

Также традиционно сложными являются участки федеральной автодороги Р-257 «Енисей»:

23 км (Слизневский спуск)

32 км (Манский подъем)

81 км (по направлению в Дивногорск)

участок от 94 до 97 км (подъем в сторону Балахты)

125 км (район п. Балахта)