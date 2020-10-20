ГИБДД предупреждает об ухудшении дорожных условий в Красноярском крае

Зима постепенно вступает в свои права
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что ухудшилась погода в районе 95-102 км автодороги Р-257 «Енисей». Там начался сильный снегопад, ситуация осложняется резкой сменой положительных и отрицательных температур!
На месте уже работает специализированная техника, наряды ДПС ориентированы на оказание помощи людям, оказавшимся на этом участке дороги.
Начало положено! Зима постепенно вступает в свои права и таких сообщений будет все больше. Инспекторы напоминают, что при смене погодных условий надо быть особенно внимательными, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию. Также пора укомплектовать свой автомобиль теплыми вещами на случай непогоды, брать с собой термос с горячим чаем и продуктовый паек на случай непредвиденного ухудшения погоды.
Также традиционно сложными являются участки федеральной автодороги Р-257 «Енисей»:
23 км (Слизневский спуск)
32 км (Манский подъем)
81 км (по направлению в Дивногорск)
участок от 94 до 97 км (подъем в сторону Балахты)
125 км (район п. Балахта)