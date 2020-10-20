В двух микрорайонах Красноярска переходят на раздельный сбор мусора

Прежде чем сортировать мусор, надо этому научиться. Фото: сайт администрации Красноярска

Это «Южный берег» и «Образцово». Здесь уже установлены специальные контейнеры, куда можно выбрасывать отдельно бумагу, картон, пластик, металл, стекло, пищевые и прочие отходы.

Напомним, переход к раздельному сбору отходов был провозглашен одной из главных задач мусорной реформы в России, однако в реальной жизни такого еще нет. Жителям нет никакого смысла сортировать мусор, потому что весь мусор пока что увозят на одной машине.

На примере этих двух микрорайонов будет отрабатываться удобная система сбора. Нужно понять, как будут наполняться контейнеры – какие быстрее, какие медленнее и как составить график движения машины, которая будет забирать отходы на переработку.

Нужно будет поучиться и жителям. В частности, в переработку годится не весь пластик. Не перерабатывается фольгированный пластик (упаковки от чипсов, шоколада и глазированных сырков), термоусадочная пленка от сметаны и питьевых йогуртов, мягкие упаковки от майонеза, кетчупа и других соусов, мягкие сетки от фруктов и овощей, подложки для продуктов из прессованного пенопласта.

Не подходят для переработки металлические баллончики из-под лаков для волос, освежителей воздуха.

Бумага обязательно должна быть неламинированная, без следов масла/клея/скотча. Если хотите отправить на переработку картон, то только бурый.

На переработку нельзя сдавать использованные средства гигиены (салфетки и туалетную бумагу, одноразовая посуда с маркировкой 7, кассовые чеки).

Также очень важно сминать отходы: коробки, пластиковые бутылки и алюминиевые банки, чтобы сократить объем мусора.