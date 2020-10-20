В Красноярском крае руководить Ачинским районом будет полицейский

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Сегодня в администрации Ачинского района был представлен новый первый заместитель главы Ачинского района Дмитрий Клесов. Согласно Уставу Ачинского района с сегодняшнего дня он будет исполнять полномочия главы района.

Напомним, глава Ачинского района Евгений Розанчугов отстранен от должности в сентябре, его подозревают в халатности при покупке жилья для детей-сирот.

Прежняя карьера Клесова связана с работой в полиции.

С 1999 по 2007 год он прошел путь от участкового до заместителя начальника отдела участковых. Затем работал в управлении ГИБДД Красноярского края. С 2013 по 2015 годы возглавлял ГИБДД Ачинска, работал заместителем начальника Ачинской полиции. Он работал и в других регионах страны и тоже в полиции.

Последнее место работы Дмитрия Клесова – заместитель начальника УМВД России по Томской области.