Сбоев не будет. Из-за коронавируса энергетики взяли под особый контроль 20 больниц Красноярского края

Такие генераторные установки находятся в круглосуточной готовности. Фото Россети Сибирь.

Тревожные новости о росте заболевших коронавирусом в Крансоярском крае мы получаем ежедневно. Заразившихся все больше, места в ковидных госпиталях заняты почти на 90%.

Многие пациенты нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. «Для нас важно, чтоб медучреждения, оснащенные необходимым для пациентов оборудованием, работали бесперебойно», - отметила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения края Татьяна Наумова.

Сегодня стало известно, что специалисты "Россети Сибирь" взяли на особый контроль электроснабжение 20 больниц Красноярского края.

Это означает, что энергетики еженедельно проводят дополнительные проверки электросетевого оборудования, чтобы исключить дефекты. Разработаны схемы и регламенты подключения резервных источников энергопитания. В круглосуточной готовности находятся передвижные резервные источники питания.На время роста заболеваемости отменены плановые работы на объектах особого контроля, чтобы больницы ни на минуту не оставались без электроэнергии.

Специалисты Красноярского филиала Россети Сибирь постоянно на связи с медицинскими учреждениями края.