В Красноярске неожиданно перекрыли выезд из Солнечного

Ремонт - это плюс. Но интересы горожан тоже надо учитывать. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня утром выезд из микрорайона Солнечный оказался перекрыт из-за ремонта на Енисейском тракте. Из-за укладки асфальта в 4 утра полностью перекрыли нижний выезд из Солнечного. Люди попали в ловушку: на дороге с односторонним движением нет возможности развернуться и уехать. Пришлось ждать, когда дорожники закончат укладку асфальта и откроют проезд.

Как выяснилось, этот участок Енисейского тракта попал в список на ремонт только 31 августа. Пока заключили контракт, получили средства, наступила осень со всеми своими признаками: заморозки, гололед, мокрый снег и дождь. Ремонтировать дороги в таких условиях практически невозможно. Но надо. Поэтому дорожники караулят каждый подходящий час, не учитывая ни время суток, ни горожан, которые утром едут на работу и упираются в перекрытую дорогу.

До 30 октября подрядчик должен закончить все работы с асфальтом. А горожан просят потерпеть.

А пока водители сообщают, что придется выезжать из Солнечного на федеральную трассу и возвращаться в город со стороны поселка Дрокино или в районе КрАЗа. Однако надо понимать, что там тоже есть ежедневный поток машин и вероятность попасть в пробку.