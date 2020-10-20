ВТБ переводит 50 точек продаж с шести- на пятидневную рабочую неделю

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Решение носит временный характер и связано с изменением эпидемиологической обстановки в России и ростом потребительской активности клиентов ВТБ в цифровых каналах банка.

Из 50 офисов, перешедших на 5-дневную рабочую неделю, 11 отделений расположены в Москве и Московской области, 3 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также точки в Белгородской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Калужской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Тверской, Тюменской, Курганской Челябинской областях, в Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском, Забайкальском краях, Республиках Бурятия и Башкортостан

«Мы внимательно следим за распространением коронавирусной инфекции в российских регионах и готовы применять все необходимые меры для дополнительной защиты наших сотрудников и клиентов. В октябре мы видим, что россияне снова стремятся ограничить свои социальные контакты, что сказывается и на их посещениях банковских офисов. При этом растет их пользовательская активность в дистанционных каналах, которые активно развивает ВТБ. В условиях, когда практически все необходимые операции можно провести в своем смартфоне, мы считаем важным поберечь здоровье клиентов и сотрудников и на время перевести работу части отделений на 5-дневный формат. Пока мера коснулась только 50 отделений, более 470 офисов, открытых по субботам, продолжат свою работу в штатном формате», - комментирует руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.