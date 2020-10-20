В Красноярском крае отремонтировали 12 км федеральной трассы Р-257 «Енисей»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Енисей» ввело в эксплуатацию после ремонта 12-километровый участок федеральной автодороги Р-257 «Енисей» (км 570 – км 582), расположенный в Ермаковском районе Красноярского края.

В ходе ремонтных работ дорожники выполнили фрезерование старого покрытия, устроили новую дорожную одежду, укрепили обочины, отремонтировали 12 водопропускных труб, а также 2 примыкания к федеральной трассе.

Кроме того, специалисты провели работы по обустройству трассы: установили металлическое барьерное ограждение, протяженностью более 16 км, 46 новых дорожных знаков и 44 сигнальных столбика, а также нанесли горизонтальную разметку.

Во время проведения работ на объекте было организовано реверсивное движение автотранспорта. В настоящее время все ограничения на проезд сняты, движение по обновленному участку открыто в полном объеме.