Завершены поиски пропавшей 11-летней девочки в Красноярске

Фото vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

На поиски девочки вышли волонтеры, полиция, родственники. Однако всю ночь о ребенке не было никаких известий.

Утром 20 октября волонтеры обратились за помощью к жителям города, чтобы все вышли и осмотрели свои подъезды и дворы. Была вероятность, что девочка замерзла и находится где-то в подъезде, ведь она вышла из дома в калошах, совсем неподходящей обуви для середины октября.

Только что стало известно, что девочка нашлась и она жива.Об этом сообщает в социальных сетях и мама девочки.

По правилам группы «Поиск пропавших детей. Красноярск» подробности поисков и причины исчезновения не сообщаются. Но самое главное, что ребенок жив, а подробности не так уж и важны, считают пользователи социальных сетей.

ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщают, что девочку нашли сотрудники полиции в одном из домов частного сектора недалеко от места проживания. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, в настоящее время с ней работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства ухода.

Между тем, на странице сообщества есть информация и о других пропавших и пока не найденных людях, возможно, именно вы и сможете помочь в их поисках.