Красноярцев просят выйти из дома и проверить дворы и подъезды в поисках пропавшей 11-летней девочки

Фото vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

11-летняя девочка ушла из дома днем в понедельник, вечером на ее поиски отправились волонтеры. А сегодня утром они обратились за помощью к жителям Красноярска. Цитируем: «ПРОСИМ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКА ВЫЙТИ И ПРОВЕРИТЬ СВОИ ПОДЪЕЗДЫ, ДВОРЫ. В случае обнаружения Насти немедленно вызовите полицию (112) или волонтеров 89509966066 и не оставляйте ее одну, дождитесь приезда сотрудников полиции или волонтеров. Просим помощи в максимальном распространении ориентировки по соцсетям».

Напомним, 11-летняя Настя Сезнева ушла со двора частного дома по адресу: Красноярск, СНТ Сибэлектросталь, ул.Сиреневая в понедельник, 19 октября в 13-30.

Всем, кому известно, где она может находиться, просят позвонить по телефонам:

8 (391) 213-45-77 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП N 3

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)

ПРИМЕТЫ: на вид 10-12 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы светлые до плеч.

БЫЛА ОДЕТА: куртка темно-синяя, красная кофта, штаны темные, калоши черные.

Настораживает, что девочка в калошах, то есть вышла недалеко и ненадолго, иначе бы выбрала более теплую и удобную обувь.

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Утром 20 октября волонтеры обратились за помощью к жителям города, чтобы все вышли и осмотрели свои подъезды и дворы. Была вероятность, что девочка замерзла и находится где-то в подъезде, ведь она вышла из дома в калошах, совсем неподходящей обуви для середины октября. (Подробности)