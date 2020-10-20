Фото группы vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

На странице «Поиск пропавших детей.Красноярск» сообщения о пропавших появляются ежедневно, но чаще всего это взрослые люди. Особенно тревожно, когда пропадает маленький ребенок.

11-летняя Настя Сезнева ушла со двора частного дома по адресу: Красноярск, СНТ Сибэлектросталь, ул.Сиреневая в понедельник, 19 октября в 13-30. Судя по обуви, вышла ненадолго и недалеко, девочка была в калошах, столь привычных для частных домов и очень холодных для октябрьской погоды. Однако до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Вчера в 21 час на поиски уже выезжали волонтеры, но девочку не нашли.

Всем, кому известно, где она может находиться, просят позвонить по телефонам:

8 (391) 213-45-77 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП N 3

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)

ПРИМЕТЫ: на вид 10-12 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы светлые до плеч.

БЫЛА ОДЕТА: куртка темно-синяя, красная кофта, штаны темные, калоши черные.