В Канске 17-летний подросток случайно убил посетителя кафе

Подросток признал свою вину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске 17-летнего подростка обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в ГСУ СК по краю.

По версии следствия, 14 июля 2020 года ночью парень находился в кафе, когда между посетителями завязалась драка. Он тоже принял в ней участие: нанес один удар рукой в область лица 35-летнему мужчине, от которого тот упал назад и ударился головой о бетонный пол. В тяжелом состоянии его доставили в районную больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент умер, не приходя в сознание.

- В ходе следствия несовершеннолетний обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального следственного комитета. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.