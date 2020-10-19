В поселке Суворовский отключили холодную воду, чтобы определить источник затопления домов и огородов

Воды не будет три дня Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Суворовский с 10.00 часов 19 октября и до 10 часов 22 октября не будет холодной воды. В компании «КрасКом» пояснили, что это поручение департамента городского хозяйства и администрации Кировского района.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, это уже пятое отключение холодной воды в Суворовском. Специалисты ищут причину появления ручьев на земельных участков на пяти улицах - Донецкой, Макаренко, Минина, Суворова и 2-ая Черемховская. Результаты анализов всегда показывали, что на рельеф вышли грунтовые воды.

Но жители домов, которые топит с апреля, попросили чиновников провести еще одно исследование. 14 октября Департамент горхозяйства выдал очередное задание ресурсоснабжающей организации отключить холодную воду на больший срок — трое суток. В эти дни специалисты ДГХ и районной администрации будут вести наблюдение за уровнем грунтовых вод в поселке. По итогам будут подготовлены рекомендации по ликвидации подтопления.

График подвоза воды Фото: КрасКом

КСТАТИ

Дополнительную информацию о сроках отключения и графике подвоза воды жители могут уточнить в центральной диспетчерской службе #КрасКом по телефону: 211-39-63.