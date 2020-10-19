В Красноярске деревья приведут в надлежащий вид

Озеленители выносят решение, какие деревья нуждаются в обрезке, какие нет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начался сезон обрезки деревьев. В департаменте городского хозяйства пояснили, что такие работы официально разрешено проводить с 15 октября. Но необходимо, чтобы деревья впали в анабиоз, и в стволах полностью прекратилось сокодвижение. Поэтому озеленители ориентируются на погоду. Пока относительно тепло, бригады проводят лишь санитарную обрезку. Убирают обломанные, сухие, больные ветви из кроны дерева. Чуть позже возьмутся за формовочную обрезку, чтобы придать кроне эстетичный вид и убрать нависшие ветки. В основном ее делают для деревьев в аллейных группах, расположенных вдоль дорог, а также в парках и скверах. Деревья можно даже омолодить! Для этого существует омолаживающая обрезка: убирается большая часть кроны дерева, чтобы оно обросло новыми ветвями в следующем сезоне.

В основном за деревьями в черте города ухаживают специалисты муниципального предприятия «Управление зеленого строительства». Это они заботятся о деревьях, растущих в парках, скверах, на площадях, аллеях и вдоль основных магистралей города. Главная задача озеленителей - следить, чтобы деревья не представляли опасности для людей, хорошо выглядели и были здоровыми.

Заявки на проведение плановой обрезки весь год принимают в службе 005 и администрациях районов.

За бюджетные средства обрезают деревья, которые растут на муниципальной земле или так называемых неразграниченных территориях. Но и здесь проводят такую обрезку только после того, как необходимость в ней подтверждают специалисты-озеленители.

Проводят подобные работы также ТСЖ и управляющие компании. Они отвечают за безопасность на дворовых территориях и также исполняют решения жителей вверенных им домов. При обрезке во дворах также необходимо соблюдать правила и не допускать ухудшения здоровья и гибель деревьев.

Кроме того, обрезкой деревьев на территории города могут заниматься специалисты, содержащие сети и линии электропередач. Они ведут такую работу в рамках обеспечения техники безопасности при их эксплуатации.

Все организации по правилам благоустройства обязаны вывозить спиленные ветки в течение четырех дней, в противном случае на них может быть наложен штраф. О таких фактах необходимо сообщать в административные комиссии районов.

Продолжительность сезона обрезки деревьев в Красноярске зависит от погодных условий. Обычно он длится до конца апреля. Как только в стволах начинается сокодвижение, сезон плановой обрезки завершается.