В Красноярском крае пьяный водитель КамАЗа протаранил около десяти машин

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Это странное ДТП произошло в Ужуре. Машины стояли припаркованные, и по ним проехался КамАЗ. Кого-то задело по касательной – им повезло, ремонта не так много, какие-то машины пострадали очень сильно: разбиты багажники, двери, отвалились колеса, вылетели стекла. По какой траектории несло большегруз - непонятно. Понятно только, что ему хоть бы что, а задетые легковушки разбиты.

К счастью, пострадавших нет, видимо, люди отправились за покупками, оставив машины на парковке.

В соцсетях развернулась дискуссия о том, кто будет возмещать ущерб: сам водитель или организация, в которой он работает. Очевидно, что выплаты предстоят серьезные: большегруз задел около десятка машин, а кузовной ремонт обходится недешево.

То, что водителя КамАЗа лишат прав – очевидно. Ему придется искать другую работу, чтобы заработать на покрытие ущерба. А пока все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.