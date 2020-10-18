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Происшествия

В Красноярском крае разрядившийся телефон сохранил пенсионерке почти миллион рублей

Мошенники просто не смогли дозвониться до своей жертвы
Татьяна РЯБИНИНА
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Красноярска едва не отдала своими руками свои же деньги!

Красноярска едва не отдала своими руками свои же деньги!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Телефонное мошенничество – примета нынешнего времени, и, кажется, что основные схемы уже всем известны, однако жертвы все еще находятся.

История 81-летней пенсионерки из Красноярска закончилась счастливо по чистой случайности.

Ей несколько дней на домашний и сотовый телефоны звонил «начальник столичного банка», и все же убедил ее в том, что сбережения находятся в опасности, нужно снять деньги и через банкомат перевести их на безопасный счет.

Женщина отправилась с банк спасать свои 950 тысяч рублей. Сняла их со своего счета и уже готова была перевести на «безопасный счет», но в этот момент разрядился ее сотовый телефон и она не смогла услышать команды мошенников.

Она вернулась домой, проанализировал все, что ей говорили и поняла, что едва не стала жертвой преступления! Пенсионерка обратилась в полицию.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 о покушении на мошенничество, если вину телефонных мошенников удастся доказать, им грозит до 6 лет лишения свободы.

Криминал