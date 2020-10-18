Пять осенних фотозон для красноярцев

Фото vk.com/visitsiberia_info

Группа Вконтакте VISITSIBERIA составила топ-5 мест для самых эффектных снимков этой осенью:

- Торгашинский хребет. Фантастический вид на Столбы и город вам обеспечен. Особенно потрясающе получаются свадебные фото!

- Дивногорская набережная. Качели, лавочки, голуби, огромные буквы с видом на Дивные горы. Бонус: на набережной сейчас идёт выставка ярчайших картин уличных художников, которые станут прекрасным фоном для портретов. Дополнительно можно устроить фотосет в электричке до Дивногорска или на автодороге и смотровой площадке.

- Остров Татышев. Здесь всего много: гладь прудов, и Енисей, и тополя в поле, и беседки, и вантовый мост, и знаменитые татышевские суслики.

- Национальный парк «Красноярские Столбы». Фотосессии среди огромных причудливых камней всегда смотрятся выигрышно. Ну и конечно, Столбы, - одна из лучших локаций в городе для съемки звездного неба.

- Скала Караульный бык. Пожалуй, более эпичного вида на могучий Енисей и его берега в окрестностях Красноярска не найти. Высоко, немного страшно, но безумно красиво.

Кстати, красноярцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Красноярск. Лики города в объективе». На конкурс можно представлять до 10 фотографий, созданных в Красноярске, с изображением узнаваемых, характерных мест города, по четырем номинациям. Подробности Вконтакте в группе VISITSIBERIA.