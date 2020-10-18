Под Красноярском утонул автомобиль. Двое погибших

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Сегодня, 18 октября, около 8 часов утра инспекторы ДПС проезжали по станции Минино и заметили в водоеме рядом с переулком Лесхозный машину Hyundai Tucson. Автомобиль был почти полностью погружен в воду, было видно только крышу. В салоне инспекторы обнаружили двух погибших мужчин - 33 и 58 лет.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, машина сошла с дорогу и въехала в холодную воду озера рядом с дорогой.

В настоящее время автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Страшное происшествие уже обсуждают в соцсетях. Красноярцы высказывают версию, что это может быть убийство, замаскированное под несчастный случай. Потому что мужчины даже не попытались выбраться из автомобиля, хотя он находится совсем рядом с берегом и можно было попытаться спастись.

Другие отвечают, что не так-то просто выбраться из машины, погруженной в воду, тем более, в состоянии шока. На все вопросы получат ответ сотрудники ГИБДД Емельяновского района, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.