Где в Красноярске зажглись новые фонари?

Сквер «Лучистый» на улице Карбышева в Октябрьском районе. Фото группы администрации Красноярска Вконтакте.

Впервые масштабная подсветка зданий и мостов появилась в Красноярске к Универсиаде 2019 года. Оказалось, что для города, который большую часть года живет в темноте, это очень важно. Горожане оценили красоту. Но они также ценят и безопасность, чтобы освещенными были дворы, улицы и скверы. Ежегодно список освещенных мест растет, подведены итоги 2020 года.

Новые современные фонари установлены в этом году по программе капремонта сетей на улицах Марата, Фрунзе, Словцова (от Стасовой до Чернышова), Пролетарская, Геологическая (от жилого дома № 6 до дома № 18), Бебеля (от дома № 55 до № 57), Вильского, Парашютная (на участке от дома № 88а до дома № 90), Северное шоссе (на участке от строящейся развязки до ЖК «Ясный»).

Дорога к школам, садикам и поликлиникам стала светлее: на улице Коломенская, 23 вдоль дорожки, ведущей от ул. Мичурина до детской поликлиники, около гимназии № 15 и гимназии на Вавилова, на нескольких улицах поселка Торгашино.

Новая система уличного освещения уже смонтирована и на ул. Ястынская. Здесь ее сделали буквально c нуля как часть работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь установили светодиодные фонари, все кабели и провода заведены под землю, сейчас завершается подключение.

Современные фонари появились во всех 19 скверах, которые в этом году благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда».