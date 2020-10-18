Плюс и минус – прогноз погоды в Красноярске на новую рабочую неделю 19-23 октября

Плюс из Красноярска пока не уходит. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Гисметео, с понедельника в Красноярске резко похолодает. С воскресных почти +15 температура опустится до -1 градуса. Возможен мокрый снег. А ночью перейдет в -1.

Во вторник тоже дождь со снегом, а потеплеет всего на два градуса: + 3.

Со среды нас ждут плюсовые температуры и днем, и ночью, причем, температура продолжит расти: +8 в среду, +13 – в четверг, и это будет самый теплый день предстоящей недели. В пятницу будет только +6 днем. Ночные температуры недели от -1 до +5 градусов.

Ясные дни ожидаются только в среду и четверг. Все остальные дни будут сопровождаться осадками, дождем и, возможно, мокрым снегом.

Ветер в основном западный и юго-западный, что положительно скажется на качестве воздуха. К тому же ветры ожидаются порывистые, до 15 м/с, при средней скорости ветра 4-7 м/с.

Сегодня, в воскресенье, по данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске облачно, возможен небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, температура воздуха +14+16 градусов.

О погоде на следующие выходные "Комсомольская правда"-Крансоярск принформирует в пятницу, когда прогноз будет наиболее точный.