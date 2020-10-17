Календарь событий 17 октября в Красноярске, что произошло в этот день: открыли движение по Коммунальному мосту

Коммунальный мост Фото: Мария ЛЕНЦ

17 октября 1961 года в Красноярске было открыто движение по Коммунальному мосту.

Вопрос о строительстве в Красноярске моста через реку Енисей в створе улицы Вейнбаума или улицы Сурикова обсуждался и 1930-х, и в 1940-х годах.

В итоге был разработан проект моста. В начале 1941 года начались изыскательские работы – бурения на трассе моста, которые были закончены 25 апреля 1941 года. По результатам изысканий утвердили предварительные границы отвода для строительства моста. Мост нужен был здесь и сейчас! Но началась Великая Отечественная война, и этим планам не суждено было сбыться. Эвакуированным заводам, расположенным в основном на правом берегу Енисея, нужна была постоянная переправа. Приняли решение о строительстве понтонного моста.

Возведение же постоянного моста в Красноярске началось только в 1956 году. Строительство велось рабочим коллективом Мостостроя № 2 (ныне Мостоотряд №7), переехавшим в Красноярск после строительства моста через реку Обь в Новосибирске. При строительстве первого Красноярского городского автодорожного моста была применена уникальная технология монтажа железобетонных полуарок весом более 1,5 тысяч тонн и замыкание сводов на плаву в пролете.

Завершилось строительство моста в октябре 1961 года. Решением исполкома Красноярского краевого Совета №345 от 24 декабря 1986 года Коммунальный мост включили в список памятников истории и культуры Красноярского края, подлежащих государственной охране как памятники местного значения.