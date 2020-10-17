В Красноярске за 4 миллиона заказали план строительства пешеходного моста на улице Калинина

Документы обойдутся бюджету в 4 миллиона 280 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На портале госзакупок выставлен тендер на разработку рабочей документации на строительство пешеходного перехода через улицу Калинина, 177, который свяжет Мясокомбинат с новой школой. Документы обойдутся бюджету в 4 миллиона 280 тысяч рублей. Об этом сообщают Gornovosti.

Работы необходимо будет выполнить к 21 декабря 2020 года. Поступившие заявки предполагается рассмотреть до 18 ноября. В них должна войти детализация технических решений, основные комплекты чертежей, локальные сметы и другие документы.

Добавим, что ранее этот проект был в разработке. Об этом в правительстве края упоминали еще в сентябре.

И вот весь список:

- пешеходные переходы через улицу Калинина (в районе жилого дома № 177) и по улице Семафорной (взамен разрушенного в районе дома № 327);

- дороги в границах улиц Гриболевской - Соколовской - Ольховой - Черёмуховой;

- дороги от Гриболевской до Соколовской в направлении жилого района Солонцы-2 через улицу А. Тавакова до переезда на Северное шоссе;

- дороги от пересечения улиц Промысловая и Подзолкова с выходом на улицу Авиаторов и дороги по улице Апрельской;

- подъездные пути к школе в жилом районе «Бугач» и детскому саду в «Тихих зорях».