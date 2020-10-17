В Красноярском крае в вылетевшей с трассы иномарке погибли мать и 10-летняя дочь, отец выжил

Причины ДТП устанавливаются Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

В смертельном ДТП в Назаровском районе 16 октября погибли мать и ее 10-летняя дочь.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, семья из трех человек возвращалась из деревни Кольцово в поселок Степной. За рулем была 40-летняя жена, на пассажирском переднем сидении сидел 38-летний муж, на заднем сиденье – дочка. Время приближалось к полуночи, до дома оставалось два километра, когда машину занесло. Это было на 18 километре автодороги Сереуль-Степной-Глядень. Женщина не справилась с управлением и иномарка на большой скорости съехала с проезжей части в правый кювет.

Девочка была в момент аварии на заднем сидении Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Все участники движения не были пристегнуты ремнем безопасности, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - Водитель и ребенок вылетели из автомобиля в момент опрокидывания. Отец госпитализирован в больницу.

Известно, что стаж вождения погибшей владелицы машины составлял 12 лет. За последний год она один раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

До дома семье оставалось 2 километра Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

По факту ДТП сейчас проводится доследственная проверка.