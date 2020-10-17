В Красноярске двое детей попали под колеса автомобилей прямо на «зебре»

Дети получили серьезные травмы Фото: Мария ЛЕНЦ

На правобережье Красноярска за сутки произошло два ДТП, в которых пострадали дети.

Около 7 утра 15 октября на улице 60 лет Октября в районе дома №21 мужчина за рулем автомобиля «Renault» сбил 7-летнего школьника, который переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, мальчик получил серьезные травмы.

7-летний ребенок попал под машину Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

В этот же день, но уже вечером, на улице Вавилова в районе дома №54 под колеса «Kia» попал 8-летний мальчик, который тоже шел по «зебре». В результате ребенок был госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

ДТП на Вавилова Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

- Автомобиль - средство повышенной опасности, - напоминают водителям сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». – Во время движения выбирайте скорость с учетом дорожных условий и состояния видимости на проезжей части. Приближаясь к пешеходным переходам, следует замедлять движение и быть предельно внимательными, особенно в утренние и вечерние часы, когда на улице темно и видимость значительно снижена.

Пешеходам автоинспекторы советуют использовать на одежде световозвращающие элементы, чтобы стать заметнее для автомобилистов.