«Енисей-СТМ» стал семикратным победителем «Лига Ставок - Кубка России» по регби

Счет игры 19:11 в пользу «Енисей-СТМ» Фото: vk.com/enisei_stm

Финальная встреча между красноярскими регбийными командами, которая проходила 16 октября на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве, закончилась со счетом 19:11 в пользу «Енисей-СТМ». Так правобережный клуб вернул Кубок России в свое владение.

«Наша команда победила земляков из «Красного Яра» и завоевала единственный трофей текущего года! Попытка Дмитрия Герасимова, реализация и четыре штрафных Рамиля Гайсина принесли нам титул! Но, конечно, блестяще сыграла вся команда! Все, кто выходил на поле, был в запасе, не смогу сыграть по причине травм и болезней - все заслужили этот титул!» - сообщается на официальной страничке «Енисей-СТМ» в соцсети.

А вот что сейчас пишут болельщики:

«С победой!».

«Головокружительная игра! Теперь все соседи знают, что СТМ – лучшие».

«Здорово играли, молодцы!».

«Комсомольская правда» - Красноярск поздравляет команду с победой.