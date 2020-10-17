Красноярцы проверят свою грамотность

Текст диктанта будет посвящен жизни основоположника теоретической космонавтики Фото:https: krasnoyarskrf

17 октября в нашей стране проходит ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Традиционно в Красноярске работает несколько площадок, где можно будет проверить свою грамотность. Одной из них станет Красноярская краевая молодежная библиотека. Написать диктант в конференц-зале библиотеки (ул. им. газеты «Пионерская правда», 3 «а») смогут лишь 25 человек. Для участия необходимо выбрать площадку «Красноярская краевая молодежная библиотека».

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что автором «Тотального диктанта - 2020» стал Андрей Геласимов, известный российский писатель, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Студенческий Букер». Он написал романы «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров» и много других.

Текст диктанта будет посвящен жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

Добавим, что участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий.