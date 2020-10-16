Пенсионерка из Абакана лихо «отшила» телефонного мошенника Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Абакана лихо «отшила» телефонного мошенника. После этого ее номер наверняка вычеркнули из базы потенциальных жертв, на которых можно поживиться.

Представьте: в 2 часа ночи в квартире 82-летней бабушки раздался телефонный звонок. Взволнованный мужской голос заявил, что он – ее внук, у него проблемы, срочно нужна помощь. «Я сбил человека, меня посадят до конца жизни. Мне нужны 300 тысяч, заплатить нужным людям, чтобы отпустили» - примерно такие слова используют мошенники, чтобы сбить людей с толку. Расчет такой, что в страхе за своих близких они готовы заплатить любую сумму.

Часто так и происходит. Но только не с бабушкой. Несмотря на поздний звонок и преклонный возраст, она не растерялась и заявила: «Я тебе не верю, ты не мой внук. И денег у меня таких нет». После этого «внучок» ей не перезванивал, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции.

А нам остается добавить, что нельзя верить незнакомцам, которые звонят по телефону и заводят речь о деньгах. Перезвоните родным и убедитесь, что с ними все в порядке.