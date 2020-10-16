В Красноярске будут судить водителя, сбившего насмерть перебегавшую дорогу женщину. Фото: МВД

В Красноярске передали в суд уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погибла 32-летняя женщина. Точнее, степень его вины как раз и будет установлена в судебном разбирательстве.

Смертельная авария произошла в августе этого года на улице Мичурина, в вечернее время. 28-летний подозреваемый двигался на автомобиле «Лада» со стороны Октябрьского моста и на большой скорости вылетел на пешеходный переход, где в это время находилась женщина. От удара ее отбросило на несколько метров, она скончалась на месте, получив травмы, не совместимые с жизнью.

- Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование в краевой наркологической клинике. При сдаче биологического анализа он фальсифицировал забор биоматериала, разбавив водой, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. Тем самым сделал себе хуже, подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. До того, как будет вынесено решение, он находится под подпиской о невыезде.