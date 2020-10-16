Жительница Красноярска растратила материнский капитал на телефон, ноутбук и вещи

Жительница Красноярска растратила материнский капитал на гаджеты и вещи Фото: ИВАНОВА Диана

Жительница Красноярска растратили материнский капитал не по назначению, но суд вынес решение вернуть весь размер государственного пособия, до копейки – а это 453 тысячи рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Женщина родила второго ребенка и получила сертификат на материнский капитал. Затем подала в Пенсионный фонд заявление на использование. Она указала, что взяла заем в кредитном потребительском кооперативе на строительство индивидуального жилого дома в Емельяновском районе. И хотела бы за счет маткапитала погасить долг в этом кооперативе.

Однако, получив деньги, женщина их быстро растратила. Когда прокуратура приехала с проверкой, никакого дома на участке она не нашла, там вовсе был поросшая травой площадка без каких-либо границ, без забора. Мать призналась, что отдала деньги старшей дочери, а та купила ноутбук, сотовый телефон и кучу других вещей.

Еще стало известно, что в 2020 году мать и вовсе лишили родительских прав в отношении двух малолетних детей.