В Красноярске на «Столбах» турист получил траву голеностопа на мокрой скале Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на «Столбах» турист получил травму. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск Центре ГО и ЧС по краю, 32-летний мужчина решил взобраться на одну из скал. А накануне, как мы знаем, было сыро и ветрено. Турист не рассчитал свои силы, проигнорировал элементарные правила безопасности и в результате неудачно упал, получив перелом левого голеностопа.

Специалисты Центра обращаются ко всем любителя активного отдыха: будьте предельно осторожны при восхождении на скалы. Это можно делать только при наличии снаряжения, если новички – только с инструктором. Не стоит рисковать в непогоду: влажность – это один из факторов риска.

- Просим воздержаться от восхождения на скалы, скальник во время такой погоды сырой и существует огромный риск сорваться вниз и получить серьезные травмы. При несчастных случаях, помните, что на «Столбах» в круглосуточном режиме функционирует пункт спасателей, - пояснили в Центре ГО и ЧС края.

Обратиться за их помощью можно по телефонам: 8-908-211-83-97, 8-913-517-02-40, (391) 211-95-56, (391) 211-48-79 или наберите 101, 112.