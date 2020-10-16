В Дивногорске фирму оштрафовали на 50 тысяч за принятого на работу экс-полицейского Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дивногорске фирму оштрафовали за принятого на работу бывшего сотрудника полиции. Дело не в самом работнике, а в том, что после трудоустройства была нарушена статья Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Согласно этому закону нынешний работодатель должен был в 10-дневный срок связаться с предыдущим работодателем и сообщить о факте трудоустройства. А этого не было сделано, сообщает 1-Line.

Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки. Прокурор Дивногорска в отношении юридического лица возбудил административное дело по статье 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора государственного служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»). Штраф составил 50 тысяч рублей.