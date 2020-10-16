«Ростелеком» в Красноярском крае подключил 120-ти тысячного абонента IP TV

16 октября в красноярском офисе компании «Ростелеком» зарегистрировали 120-ти тысячного абонента интерактивного телевидения. Им стала хореограф Татьяна Байкова. В торжественной обстановке Татьяну поздравили и вручили подарки представители компании.

Интерактивное телевидение на базе широкополосного доступа в Интернет «Ростелеком» предоставляет в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия более 10 лет. За 9 месяцев этого года абонентская база филиала пополнилась 23 тысячами новых клиентов, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Доля «Ростелекома» на рынке IP TV региона составила 60%.

Существенным драйвером роста абонентской базы стал уникальный видеосервис Wink, который предоставляет сотни каналов, десятки тысяч фильмов из видеотеки, образовательные сервисы и аудиокниги, но главное — дает возможность самостоятельно управлять телевидением.

- Для того, чтобы смотреть интерактивное телевидениена платформе Wink сегодня не нужен даже телевизор.Многие наши абоненты смотрят его в ноутбуках или сотовых телефонах, установив приложение. Начать смотреть передачу можно дома, а продолжить в маршрутке или такси. Это телевидение нового поколения и сибиряки уже оценили его по достоинству. В месяц мы подключаем более 2,5 тысяч человек. Впланах – совершенствование качества обслуживания клиентов и дальнейшее наращивание абонентской базы, — рассказала Наталья Баженова, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.