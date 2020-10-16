Календарь событий 16 октября в Красноярске, что произошло в этот день: родился народный артист Дмитрий Хворостовский

Прощание с Дмитрием Хворостовским Фото: Мария ЛЕНЦ

16 октября 1962 года родился Дмитрий Хворостовский - народный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии РСФСР в области музыкального искусства (1991), почетный гражданин Красноярского края (2015), почетный гражданин Красноярска.

Выдающийся оперный певец, один из лучших баритонов современности родился и вырос в Красноярске. Отец Дмитрия - Александр Хворостовский, инженер-химик - любил петь и музицировал на фортепиано, кроме того, он собрал большую коллекцию записей звезд мировой оперной сцены. Мать - Людмила Петровна, врач-гинеколог.

Дмитрий Хворостовский Фото: Мария ЛЕНЦ

Окончил Красноярское педагогическое училище им. А. Горького, Красноярский институт искусств по классу заслуженного деятеля искусств РФ профессора Екатерины Иофель. Дебютировал в Красноярске в 1985 году, став солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Там он проработал около 5 лет - с 1985 по 1990 год.

После победы в 1989 году в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе уже со следующего года имел ангажементы в лучших оперных театрах мира, выступал со многими оркестрами, сотрудничал с выдающимися дирижерами

С 1994 года жил в Лондоне, где приобрел себе дом. Был гражданином Российской Федерации и Великобритании.

24 июня 2015 года на официальном сайте Хворостовского появилось объявление об отмене выступлений певца до конца лета в связи болезнью: у него обнаружили опухоль мозга. Певец принял решение пройти курс лечения в лондонской онкологической клинике.

В конце сентября 2015 года певец возобновил концертную деятельность. 29 октября 2015 года Дмитрий впервые после курса лечения выступил в России.

Концерт Дмитрия Хворостовского Фото: Мария ЛЕНЦ

27 мая 2017 года певец выступил на концерте в Санкт-Петербурге, посвященном Дню города, а 2 июня с травмированным плечом выступил в Большом концертном зале Красноярской филармонии, по окончании которого артисту было присвоено звание почётного гражданина Красноярского края.

Днем 22 ноября 2017 года семья Хворостовского опубликовала в социальной сети Facebook заявление, в котором сообщила, что «после двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно умер этой ночью, 22 ноября, в кругу семьи рядом со своим домом в Лондоне».

Флоранс, супруга Дмитрия Хворостовского Фото: Мария ЛЕНЦ

Его имя присвоили театру оперы и балета, детской музыкальной школе №4 и Сибирскому государственному институту искусств. Кроме того, народным голосованием именем Дмитрия Хворостовского назвали аэропорт. А еще в Красноярске решено проводить фестиваль имени Дмитрия Хворостовского.