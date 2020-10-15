В Красноярском крае рак молочной железы на первом месте среди злокачественных опухолей

В Красноярском крае в 2019 году было выявлено 1607 случаев рака молочной железы – это 11,7% от всех выявленных за прошлый год злокачественных новообразований и первая строка в структуре заболеваемости. Но при выявлении заболевания на ранних стадиях процент излечения доходит до 90%.

О том, кто сегодня в зоне риска, о профилактике и лечении рака молочной железы в эфире радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM рассказал врач-онколог краевого онкодиспансера Эдуард Семёнов.

Справка «КП»

Рак молочной железы в последние годы неизменно занимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Чтобы привлечь внимание к проблеме, Всемирная организация здравоохранения в 1993 году объявила октябрь месяцем борьбы с этим заболеванием.