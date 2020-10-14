ДТП произошло на улице 9 Мая. Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

Аварий в городе много, но особенно страшно, когда в них попадают пассажирские автобусы, набитые людьми. На этот раз ДТП произошло с дорожной машиной, наполненной битумом. На видео видно, что дорожная машина ехала задним ходом и ехала довольно быстро. Водитель пассажирского автобуса не сумел вовремя остановиться или увернуться, произошло столкновение. Особенно сильно пострадала передняя часть автобуса и кабина водителя.

Как рассказывают очевидцы, битум разлился по всей дороге, досталось и пассажирам автобуса. Есть пострадавшие. Огня не было, но был то и пар от горячего битума, то ли дым.

Пострадали водитель автобуса и пассажиры Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

На место ДТП выехали пожарные машины, скорая помощь. Образовалась огромная пробка.

Автобус №63 врезался в машину с битумом Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

Авария обсуждается в социальных сетях, красноярские водители жалуются, что дорожные машины часто не соблюдают правила дорожного движения, вплоть до того, что едут на красный сигнал светофора. Вот и в этом ДТП машина двигалась задним ходом по проезжей части улицы с оживленным движением.