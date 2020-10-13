В Хакасии в районе Саяно-Шушенской ГЭС видели медведей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии в районе Саяно-Шушенской ГЭС видели медведей. Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС администрации города Саяногорска. Попались они и на глаза охране гидроэлектростанции, о чем сообщила служба безопасности.

Возможно, они пришли со стороны Саяно-Шушенского биосферного заповедника. Сколько животных, не уточняется. Но это могла быть медведица с медвежатами. В любом случае жителям Саяногорска и Черемушек нужно быть осторожными. В эту пору хищники сытые, они уже набрали жир и готовятся к зимней спячке, поэтому не столько агрессивные, как весной. Но лучше не рисковать.

Специалисты советуют при встрече с медведем постараться сохранять спокойствие и отойти подальше. Но ни в коем случае не имитировать рычание – это может вызвать защитную реакцию, и хищник пойдет в наступление.

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