В Ачинске сгорело двухэтажное офисно-административное здание. Фото: соцсети

В Ачинске сгорело двухэтажное офисно-административное здание на улице Красноярской, 30. Огонь вспыхнул в 7 часов утра. Случайные очевидцы, проходившие мимо в этот час, позвонили по телефону экстренной службы и сообщили: сначала занялась крыша. Когда пожарные расчеты примчались на место, из-под крыши по всему периметру уже вырывались большие языки пламени. И шел густой дым.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на пожаре работали 8 единиц техники и 22 человека личного состава. Пожар на площади 225 квадратных метров был локализован уже в 8:04 часа. Локализован в 11:15 часов. Пострадавших нет.

Местные жители рассказывают: в здании находились несколько торгово-офисных помещений. И даже зоомагазин. Владельцы пытались спасти свое имущество, но кому-то это не удалось. Что же стало причиной пожара, неизвестно. Предположительно из-за неисправной проводки. Точнее скажут дознаватели.