Глазной центр Красноярска снова закрыли на карантин из-за коронавируса

На фото - глазной центр закрыли на карантин в первый раз. Фото: Мария МИШКИНА

Красноярский краевой офтальмологический центр снова закрыли из-за коронавируса. У одного из пациентов «глазного» выявили COVID.

Напомним, это уже второй раз, когда центр приостанавливает работу в условиях пандемии. В первый его закрыли в конце апреля, тогда ковид обнаружили у десятков посетителей и сотрудников. Были даже смертельные случаи.

... После выявления инфекции в отделении проведена санитарная обработка и дезинфекция. Заразившегося отправили в инфекционный госпиталь, те, кто с ним контактировал, сдали тесты на «корону».

Плановая госпитализации пациентов в круглосуточный стационар старше 18 лет пока ограничена. Другие отделения: детское, травмпункт, дневной стационар, - работают в прежнем режиме.

Нуждающимся в госпитализации в круглосуточный взрослый стационар – по показаниям – либо предлагают дневной, либо ориентируют на другие даты, начиная с последней недели октября.

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