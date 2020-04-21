Каждый четвертый заразившийся коронавирусом в Красноярском крае – из глазного центра: выявлено 89 случаев

Те, кто внимательно следит за ростом заболевших в Красноярском крае, заметили, что по одному-два случая вдруг появилось в отдаленных районах края, в небольших селах и деревеньках, где люди живут практически не выезжая в города. Когда стали разбираться, оказалось, что все эти люди выезжали в одно и то же место: в краевой глазной центр на плановую операцию. Все они заболели сами, заразили родных, а один из них скончался.

Больницу закрыли на карантин, провели эпидемиологическое расследование. Скандал грянул во вторник 21 апреля, когда назвали цифру заразившихся в глазном центре: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю опубликовало результаты. Они ужасающие. Место, где делают операции и подразумевается стерильность, оказалось источником заражения.

Юлия рассказала в Инстаграме историю своего дедушки.

В период с 7 по 19 апреля здесь зарегистрировано 89 случаев (а всего по краю – 360) заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 13 случаев у сотрудников медицинской организации. Распределение заболевших пациентов по степени тяжести: бессимптомная форма – 34 (44,7%), легкая – 19 (25,0%), средняя – 21 (27,6%), тяжелая – 1 (1,3 %).

Также в ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что случаи заболевания среди пациентов зарегистрированы у 37 жителей Красноярска и 39 жителей городов и районов края.

Такая табличка висит на Глазном центре сейчасФото: Александр СВОЕВСКИЙ

Коронавирус «скосил» целые семьи. Одна жительница Красноярска сама позвонила телевизионщикам (коллеги ТВК) и рассказала: после посещения глазного центра коронавирусом заболела ее мать, а позже вирусом заразились еще несколько членов семьи, в том числе беременная женщина и 5-летний ребенок. Женщина говорит, что коронавирусная инфекция могла «гулять» по глазному центру еще в конце марта и врачи выписывали больных без каких-либо анализов.

- Маме 72 года, она уже шла на поправку, а потом в их палате одной из пациенток резко стало плохо, она начала кашлять и задыхаться. Эту женщину увезли куда-то и она уже не возвращалась! Пациентов ее палаты временно перевели в другую и сказали, что будут проводить дезинфекцию от тараканов. Вечером вернули обратно, а потом всех выписали, не взяв никаких дополнительных анализов. Маме быстро стало совсем плохо. В общем и целом, диагноз коронавирус подтвердился у нее, моей беременной сестры, ее 5-летней дочки и еще одной моей 15-летней племянницы.

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю совместно с министерством здравоохранения Красноярского края проводится комплекс противоэпидемических мероприятий:

- определен круг контактных лиц;

- установлено ежедневное медицинское наблюдение;

- организовано двукратное лабораторное обследование;

- вручены постановления об изоляции пациентам, бывшим в контакте с заболевшими и выписанными из стационара и др.

Глазной центр закрыли полностью, даже для экстренной медицинской помощи.

Кстати, расследование продолжается, на следующем его этапе предстоит найти источник инфекции, причины и условия возникновения заболеваемости.