Устроившего погром в подъезде жителя Красноярска отправили под арест. Фото: стоп-кадр видео ЧП - Красноярск.

В Красноярске мужчину, который устроил погром в подъезде на улице Калинина: разбил стекло, сломал двери, отправили под арест. Об этом рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Все случилось 28 сентября. На камеры видеонаблюдения, установленные в многоэтажке, попал странный тип: мужчина с окровавленными руками молотил ногами и кулаками по кнопкам лифта, стенам, дверям. И сопровождал погром нецензурной бранью. В итоге разнес полподъезда.

На место направили наряд ППС. Вскоре личность подозреваемого установили. Как выяснилось, это 30-летний мужчина, житель того же дома. Он объяснил: был пьян, не понимал, что делает.

На нарушителя составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд признал его виновным. Теперь мужчина просидит под арестом девять суток.

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