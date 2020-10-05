Министру спорта Красноярского крае назначен новый заместитель. Фото: официальный портал Красноярского края.

У министра спорта Красноярского края Павла Ростовцева – новый заместитель. Им стала Юлия Веселкова.

Распоряжение о назначении Юлии Юрьевны подписано председателем правительства Красноярского края Юрием Лапшиным. Контракт заключен на один год.

Ранее Юлия Веселкова работала в администрации края. Кроме того, она была главой отдел экономического анализа регионального Союза промышленников и предпринимателей.

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