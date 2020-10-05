Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Красноярск. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край в понедельник, 5 октября, привезли первую партию вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Сначала будут прививать медицинских работников, тех, кто находится на передовой. Вакцину вводят два раза – для усиления эффекта. В результате обещают стойкую защиту от ковида.

Напомним, по данным на утро 5 октября в Красноярске и крае зарегистрировано 20 467 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели еще 122 человека. Темп прироста - 0,6%. Врачи вылечили 15 563 (+10 в сутки). Спасти не удалось 559 (+2 в сутки).

Сейчас регион на третьем этапе снятия ограничений по ковиду. У нас действует обязательный масочный режим и социальная дистанция – не меньше полутора-двуъх метров - в общественных местах (транспорте, торговых центрах, библиотеках, спортзалах и так далее).