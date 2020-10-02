В Красноярском крае из-за непотушенной сигареты сгорели два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Бородино этой ночью произошло ЧП: пожар в многоэтажном доме. В нем погибли два человека. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск прояснили в пресс-службе краевого управления МЧС. Известно, что сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:55 часов по местному времени. Через несколько минут на место прибыли пожарные подразделения и увидели сильное задымление в подъезде. Жильцов подъезда выводили по лестницам на улицу, их было 6 человек.

В квартире на 5-м этаже никто не отозвался, но было понятно, что источник дыма находится там. Когда звери вскрыли, обнаружили горящий диван, а на нем – двух человек.

Пожар был локализован и потушен в 00:20 часов, площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Предварительная причина – неосторожное курение, в дальнейшем будут разбираться следователи.