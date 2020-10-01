В Красноярске детей с особенностями здоровья вместо реабилитации отправили во вторую смену. Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из школ Красноярска детей с особенностями здоровья вместо реабилитации отправили во вторую смену. Рассказываем подробности. Когда дети, в том числе несколько учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, перешли в четвертый класс, родителей поставили перед фактом: школа переполнена, так что их сыновей и дочек нужно переводить во вторую смену.

Но как раз в это время ребята проходили реабилитационные мероприятия. И отказ от них мог перечеркнуть результаты, достигнутые за три года. Родители выступили против перехода. В ответ администрация школы предложила компромисс: пусть занимаются в первую смену, но не в своем кабинете – на первом же этаже, а на третьем. Но добраться до него ребятам с нарушением опорно-двигательного аппарата было бы проблематично, снова возразили родители

- Почему при такой переполненности школы для детей, получающих ряд услуг платно, всегда находятся и места и площади? – задались вопросом они.

После вмешательства уполномоченного по правам ребенка было организовано обучение детей с особенностями здоровья в первую смену на первом этаже. Управление Роспотребнадзора по краю вынесло руководству школы предостережение – о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации обучения.