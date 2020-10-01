СК отказался возбуждать уголовное дело об оправдании терроризма против красноярской школьницы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против школьницы из Красноярска, которую подозревали в оправдании терроризма. Причина – отсутствие в ее действиях состава преступления, сообщает ТВК со ссылкой на адвоката подростка Владимира Васина.

Напомним, история 14-летней школьницы из Красноярска прогремела этим летом. «Комсомолка» уже писала, что в дом к семье, воспитывающей школьницу, пришли силовики. После обыска девушку-подростка отправили в психиатрическую клинику, где пришлось провести три недели. Затем ее отпустили, вернули домой, к родителям.

Повторимся, девушку подозревали в оправдании терроризма. А именно в том, что она снимала жесткие видеоролики, призывающие к расправе в школе.

однако, по словам адвоката школьницы, проверка не подтвердила первоначальные выводы специалистов. Поэтому возбуждать уголовное дело не стали.