Горько! Свадебный кортеж затормозил движение на Октябрьском мосту Красноярска

Свадебный кортеж затормозил движение на Октябрьском мосту Красноярска. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

Свадебный кортеж затормозил движение на Октябрьском мосту Красноярска и не только. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав видео в паблике «ЧП – Красноярск».

На кадрах видно: увешанные шарами автомобили движутся медленнее всего потока, чем мешают другим водителям. К тому же из одной машины по пояс высунулся пассажир. Участникам кортежа весело – свадьба.

А вот остальным не очень. Нарушителей раскритиковали в соцсетях, причем не стесняясь в выражениях (приводить мы их здесь не станем).

Вскоре стало известно: когда информация о кортеже попала в сеть, к делу подключилась дорожная полиция. На улице 78-й Добровольческой бригады автомобилистов остановили.

На водителя Mersedes составили протокол – за управление неисправной машиной. Троих его знакомых наказали за тонировку лобового и переднего стекол.