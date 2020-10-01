Белым медведям из красноярского зоопарка подарили огромные бусы

Медведица Марфа обожает купаться. Фото, видео: Роев ручей.

Белым медведям из «Роева ручья» подарили развивающие игрушки. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Как известно, в неволе животные живут дольше, чем их сородичи в дикой природе. Идеальные условия, сбалансированный рацион, то есть просто курорт. Однако в такой «райской» обстановке зверь может почувствовать дискомфорт – ему негде проявить свои способности, инстинкты, которые вырабатывались тысячами лет.

Для того, чтобы даже в вольере животное чувствовало себя, как в природе, ученые придумали оборудовать помещения всевозможными приспособлениями – камнями, бревнами, канатами. Еще один способ – пищевое обогащение, когда зверю предлагают проявить сноровку в добывании корма. Пищу прячут, подвешивают к потолку… И третий вариант – игрушки, они тоже должны быть не простыми, а развивающими.

На днях такие игрушки – в виде огромных «бус» - подарили белым медведям. Это сделала нефтяная компания «Роснефть», она взяла под опеку всех белых медведей во всех российских зоопарках.

Надо было видеть, как обитатели «Роева ручья» - белые медведи Феликс, Урсула и Марфа – были рады сюрпризам. После осмотра подарков унесли их с собой – в «ванную». Подбрасывали вверх, ныряли, фыркали. Словом, развлеклись на все 100.