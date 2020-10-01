Календарь событий 1 октября в Красноярске, что произошло в этот день: введено обязательное бесплатное начальное образование

Все дети должны были получить начальное образование Фото: Мария ЛЕНЦ

1 октября 1930 года в Красноярском крае, как и во всей стране, ввели обязательное бесплатное начальное образование в соответствии с постановлением Центрального Комитета Коммунистической партии от 25.07.1930 «О всеобщем обязательном начальном обучении». В 1933 году все красноярские дети получали всеобщее начальное образование в 21-ой школе - первой ступени и шестнадцати школах - второй ступени.

Спустя 26 лет, 1 октября 1956 года была создана первая в крае школа-интернат.

Создание школ-интернатов стало проявлением заботы государства о детях из материально необеспеченных семей, мальчиках и девочках, чьи судьбы искалечила война. Школа-интернат была создана на базе двух школ, расположенных на берегу Енисея по улице Ломоносова: железнодорожной № 36 (учебный корпус) и городской № 19 (спальный корпус).

В 2003 году школу-интернат преобразовали в специальную (коррекционную) общеобразовательную школу IV вида № 1. Она предназначается для обучения, воспитания и лечения, социальной адаптации и интеграции в общество детей с патологией зрения.